pclux

Игорь pclux

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Перенос скрипта счетчика на другой сайт
JavaScript
Рекомендую данного заказчика. Четко поставил задачу, предоставил доступы, все время был на связи. Сразу после проверки работоспособности скрипта и внесения мною финальных правок - перевел оплату. Рекомендую
Дмитрий, отлично справился с задачей. Рекомендую!
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Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Доработка магазина на Joomla
Joomla
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serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Нужно добавить "заглушку" на сайт
Всё прошло хорошо
Рекомендую
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cheatmode
Денис 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы
Рад сотрудничеству.
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6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга
Спасибо за работу ! Надеюсь еще поработаем .
Рекомендую!
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