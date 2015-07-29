Интеграция форм http://www.mobile.jazov.com/alone/ с amocrm.ru
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на wp, нужно добавить всплывающее модальное окно при условиях: 1) через 15 секунд после захода 2) при подведению к левому или правому углу страницы Запоминать пользователя на 14 дней Код формы предоставлюВеб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Функционал: 1) создать возможность настраивать дату обратного счетчика 2) редиректить страницу на указанную по истечении счетчика После первого посещения запоминать юзера на 30 дней для счетчика и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
1) создать возможность настраивать дату обратного счетчика 2) редиректить страницу на указанную по истечении счетчика После первого посещения запоминать юзера на 30 дней для счетчика и редиректа. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте www.blog.jazov.com нужно оптимизировать скорость загрузки сайта и сделать фиксированный виджет в сайдбаре.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
1) Есть лендинг "start", на нем таймер по дате. Есть второй лендинг "sale", там таймер обратного отсчета при первом посещении страницы после истечения которого идет редирект на другую страницу (в куках запоминает пользователя) Нужно на лендинг ...Завершен9 лет назад
Закрытый сайт на базе WP с доступом по логину/паролю. Нужно реализовать такие фитчи: Иметь возможность каждому пользователю задавать период доступа к сайту + добавить таймер отображения на сайтеАвтоматически добавлять пользователя с оплаченным заказом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть лендинг, нужно добавить попап с email-подпиской, который отображается через заданное время + при определенном действии. Код подписки предоставляю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
При внесении изменений в режиме администратора, данные плагина соответствуют. При выходе (разлогинивании) изменений нет. Кеширующие плагины отключил. Плагин TablePress обновил до актуальной версии.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Добавить модальное окна на главную страницу сайтаЗавершен10 лет назад
Требуется для магазина внести какие доработки (Joomla+Virtuemart). ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nIN1sFxw3pTVObKJ2pWwF9DtFhdeq3HS19bfQm7J8l4/editЗавершен9 лет назад
Нужно допилить в готовый лендинг фиксированный блок с таймером. Скрин http://joxi.ru/LmGpGp5HgjWQ2l Нужно задать дату (срок действия предложения) и запомнить юзера на 20 дней. По истечению времени таймера мы его редиректим на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна настройка робокассы и ряд других не больших доработок: https://docs.google.com/document/d/1nIN1sFxw3pTVObKJ2pWwF9DtFhdeq3HS19bfQm7J8l4/edit?usp=sharingИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется для магазина внести какие доработки (Joomla+Virtuemart): 1) сменить интеркассу на робокассу (переподключить) 2) сменить основную валюту магазина и чуть переписать модуль экпорта курса валют (в связи со сменой основной валюты) ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно запрограммировать новый шаблон магазина на Joomla+VirtueMart Функционал есть, магазин работает, нужно просто сделать новый шаблон (застилить) Cсылки на макеты https://docs.google.com/document/d/1I0LWoViBqfQQSQQtDNF3WyNmiirR49BWzS3k__0PGpg/edit?usp=sharingИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется наверстать лендинг http://joxi.ru/KAgJVRjc4z7p2l код для формы я дамЗавершен10 лет назад
- $10
Требуется сверстать простой лендинг. Код для формы ОС я вышлю. Скрин макета: http://joxi.ru/v29yoyXt3pRB2GЗавершен10 лет назад
Нужно отверстать лендинг. Скрин макета: http://joxi.ru/eAO6G6RC4YvX2o. Так же нужно подкинуть код для формы, код я предоставлю.Завершен10 лет назад
Нужно сделать доступ к сайту на wp по данным зарегистрированных пользователей в ручнуюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сменить название способа доставкиИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад