Верстка лендинга

$10
HTML-версткаЗавершен15 заявок204 просмотра
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Требуется наверстать лендинг http://joxi.ru/KAgJVRjc4z7p2l

код для формы я дам

9 лет назад
pclux
Игорь 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Рекомендую!
Спасибо за работу ! Надеюсь еще поработаем .
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