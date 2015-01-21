Верстка лендинга

Нужна адаптативная верстка задание в приложение и макеты
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Требуется наверстать лендинг http://joxi.ru/KAgJVRjc4z7p2l
код для формы я дам
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