Сделать несложный лендинг

HTML-версткаЗавершен37 заявок338 просмотров
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Нужно сверстать PSD

Картинка:

https://yadi.sk/i/nSE1liLPe7qKA

Ну и сделать чтобы кнопочки красиво нажимались, + работала полноценно форма. Вообщем сделать полностью.

Естественно чтобы во всех браузерах работало.

Требуется хороший специалист, потому что мало времени на его создания. То есть начинать делать сейчас.

Пожалуйста указывайте сколько это может стоить

9 лет назад
rudnizki
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
the_cien
Георгий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$35
2 дня
Спасибо за лендинг, все быстро и красиво
Отлично поработали! Человек приятен и конкретен в общении, с указаниями и оплатой все тоже отлично.
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