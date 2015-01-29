Сделать несложный лендинг

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Нужно сверстать PSD
Картинка:
https://yadi.sk/i/nSE1liLPe7qKA
Ну и сделать чтобы кнопочки красиво нажимались, + работала полноценно форма. Вообщем сделать полностью.
Естественно чтобы во всех браузерах работало.
Требуется хороший специалист, потому что мало времени на его создания. То есть начинать делать сейчас.
Пожалуйста указывайте сколько это может стоить
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