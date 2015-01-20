Сверстать главную страницу

HTML-версткаЗакрыт8 заявок201 просмотр
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Нужно переделать главную страницу по макету (редизайн). Движок Joomla. Из данного макета нужно переделать подвал, в боковом меню поменять только шрифт, поменять баннер и добавить популярные товары. Шапка уже есть. От Вас цена и срок.

Так же нужно натянуть на движок

9 лет назад
kirill1210
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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