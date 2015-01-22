Доработки на сайте

Задача: Сверстать 2 одностраничных лендинга для мобильного трафика из 2 лендингов для десктоп трафика. Требования: 1. Ширина страницы для охвата максимального кол-ва мобильных девайсов (до 240px) 2. Снизить вес картинок и др. элементов для максимально быстрой загрузки страницы 3. Показатель ...
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Нужно сделать следующие задачи:
- установить и отредактировать слайдер
- установить готовый логотип
- внести правки в верстку
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