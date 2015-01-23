Сверстать 1 страницу для магазина в HTML

По готовому шаблону сверстать страницу в HTML. Внешний вид старницы прикреплен.

Готовая работа должна выглядеть как исходный код, который, если вставить в визуальный редактор получим результат, как в приложении. Движок Open Cart

Картинки предоставлю.

Времени человеку знающему нужно не более нескольких часов.

Оплата после выполнения работы через вебмани.

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