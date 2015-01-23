Сверстать 1 страницу для магазина в HTML

HTML-версткаЗавершен18 заявок316 просмотров
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По готовому шаблону сверстать страницу в HTML. Внешний вид старницы прикреплен.

Готовая работа должна выглядеть как исходный код, который, если вставить в визуальный редактор получим результат, как в приложении. Движок Open Cart

Картинки предоставлю.

Времени человеку знающему нужно не более нескольких часов.

Оплата после выполнения работы через вебмани.

Желательно сделать сегодня.

Предлагайте вашу цену.

HTML
9 лет назад
gorkayaluna
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitrirudenko
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Все пожелания Дмитрий учел и внес все коррективы. Приятно работать, общение легкое и четко по делу. Буду обращаться еще! Спасибо за хорошую работу!
Четкие задачи, деловой подход, ничего лишнего, оплата без проблем. Общение оставило только положительные впечатления, буду рад новому сотрудничеству! Рекомендую!
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