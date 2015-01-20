Консультация по шаблону

В небольшую девелоперскую компанию из Киева на постоянной основе требуется php программист. Требования: 1. ответственность (без этого мы не сработаемся) 2. дисциплинированность (работа удаленная, так что вам придется дисциплинировать себя, чтобы работать систематически) 3. работа каждый рабочий день 4. хорошие ...
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Приветствую,
От Вас требуется ткнуть носом где прописан путь к изображениям в модуле Шаблона.
Есть вопросы по двум модулям.
Время работы не более 10 минут. Размер гонорара должен быть соизмерим.
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