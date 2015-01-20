Консультация по шаблону

В небольшую девелоперскую компанию из Киева на постоянной основе требуется php программист. Требования: 1. ответственность (без этого мы не сработаемся) 2. дисциплинированность (работа удаленная, так что вам придется дисциплинировать себя, чтобы работать систематически) 3. работа каждый рабочий день 4. хорошие ...