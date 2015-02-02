Адаптивная верстка макетов

В небольшую девелоперскую компанию из Киева на постоянной основе требуется php программист. Требования: 1. ответственность (без этого мы не сработаемся) 2. дисциплинированность (работа удаленная, так что вам придется дисциплинировать себя, чтобы работать систематически) 3. работа каждый рабочий день 4. хорошие ...
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Есть несколько макетов сайта. Макеты есть для PC, планшета и мобильных устройств.
Необходима качественная адаптивная верстка.
Поддержка версий браузеров - 2 версии вниз от текущей.
Ширина фиксированная.
Во вложении пример одного из разделов.
Просьба сориентировать по цене и срокам на данный макет.
Обратите внимание, что макеты сделаны в Иллюстраторе!
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