Адаптивная верстка макетов

HTML-версткаЗавершен34 заявки344 просмотра
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Есть несколько макетов сайта. Макеты есть для PC, планшета и мобильных устройств.

Необходима качественная адаптивная верстка.

Поддержка версий браузеров - 2 версии вниз от текущей.

Ширина фиксированная.

Во вложении пример одного из разделов.

Просьба сориентировать по цене и срокам на данный макет.

Обратите внимание, что макеты сделаны в Иллюстраторе!

9 лет назад
retnuhten
Андрей 
42 годаКипр
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$240
7 дней
Профессиональная работа, спасибо. С удовольствием обращусь снова.
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