Нужно сделать верстку Пишите цену и сроки Цену ТОЛЬКО В РУБЛЯХ!!!
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Требуется блочная вёрстка макета.
Стоимость вёрстки 500 рублей. Пожалуйста, читайте задание ниже, прежде чем задавать вопросы, постарался всё подробно описать.
1. Макет должен быть статичным по длине и оптимизирован под разрешение 1024х768, т.е. при таком разрешение экрана не должна появляться горизонтальная полоса прокрутки.
2. Нужна только html css вёрстка, без скриптов.
3. Там, где в макете счётчики, при вёрсте, нужно только обозначить это место.
4. В макете справа внизу обозначена всплывающая форма Jivosite, её верстать не нужно.
5. В горизонтальном меню, где выделен пункт "выписки", выделение пункта происходит только при наведение (:hover) на сам пункт, делать отдельный класс или id не нужно.
6. В горизонтальном меню, где выделен пункт "сделать заказ", выделение пункта происходит только при наведение (:hover) на сам пункт, делать отдельный класс или id не нужно. Так же в этом меню отдельный стиль только у пункта "главная".
7. Убедитесь, что при наведение на пункты навигации, само меню не "разъезжается" и не "прыгает" за счёт изменения стиля при наведение.
8. Логотип - ссылка на главную страницу
9. Все кнопки должны быть объёмными, т.е. ссылкой должна быть вся кнопка, а не только текст внутри.
10. Иконки facebook и vk вверху и внизу - ссылки на внутренние страницы.
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