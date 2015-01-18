Сделать редизай сайта

Необходимо сделать редизайн сайта финансовой тематики (т.е. нужна и верстка, и программирование)

Сайт написан на фреймворке symfony 1.1

Базовая ширина сайта 1200 пикселей.

Дизайн должен быть адаптивным под мобильные устройства

Всего 10 базовых видов страниц, которые нужно сверстать и “натянуть” на сайт

От вас нужны стоимость работ и сроки

Обращаю внимание, что нужен комплекс работ по редизайну: верска + программирование!

по ссылке https://docs.google.com/document/d/1jQOyD-Uytkvi8ZGU8ZoeEpSl_wPyxCAE5oifFXrbJmE/edit приведены скриншоты дизайна некоторых страниц

Все страницы будут отправлены выбранным исполнителям, чтобы они назвали точную стоимость работ