Хороший Php (Wordpress, Prestashop) программист

В небольшую девелоперскую компанию из Киева на постоянной основе требуется php программист.

Требования:

1. ответственность (без этого мы не сработаемся)

2. дисциплинированность (работа удаленная, так что вам придется дисциплинировать себя, чтобы работать систематически)

3. работа каждый рабочий день

4. хорошие знания англ. языка (свободное чтение и понимание, минимальный разговорный)

Специальные требования:

1. Хорошие общие знания программирования.

2. Wordpress (отличные знания, опыт в написании своего нестандартного кода)

3. Prestashop (отличные знания, опыт в написании своего нестандартного кода)

4. Хорошие знания html/css

Плюсом будет опыт в фреймворках.

Что мы предлагаем:

1. 7.5 евро в час

2. Длительное сотрудничество. С данным заказчиком работаем уже 3 года. Задач много и постоянно приходят новые.

3. Работа удаленная, но возможно работать в нашем офисе в Киеве.

Есть хорошие перспективы развития для сотрудников, которые хотят совершенствовать свои навыки и пробовать себя в новых технологиях. У нас есть проекты на Symfony, RoR, ExtJS, в том числе есть собственный php-фреймворк, который мы развиваем.