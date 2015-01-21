Правки сайта на ВП! Сегодня!

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HTML-версткаЗавершен1 заявка240 просмотров
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Сайт: http://goo.gl/GvZuHl

https://yadi.sk/i/ZneC2EF_ddq9q

на главной должена гореть рамка

https://yadi.sk/i/-s017rvaddqBj

при перелистывании перемещаться

меню которое ездит вверх вниз появляется при скрола вверхх

тоесть скроишь вниз вниз а если обратно вверх, то появляется меню прилипшее к верху

высота каждого блока в размер экрана 100% https://yadi.sk/i/kd11eGtmddqMX контент центристе по центру кадра https://yadi.sk/i/kd11eGtmddqMX

по бокам в зависимости от экрана должны быть еще фотки до бесконечности влево и вправо

https://yadi.sk/i/kv1If3gJddqS4

при клике на тёмную фотку она должна вставать в центр поесть это как стрелки на затемненную от центра фотку нажал (к примеру на правую она встала в центр если навести на нее то лупа если кликнуть то увеличение)

в увеличенном виде фото с возможностью полистать соседние фото

Контакты. карта mapbox или цвета с мапбокса

фото луговского не кликабельно(первый экран)

карта тоже 100% высоты экрана

9 лет назад
iamgroot
Юлия 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ArFree
Артур 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$25
1 день
Артур прекрасный исполнитель. Все сделал четко, грамотно. Давал советы и всячески помогал. Рекомендую!
Все ок, хороший заказчик.
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