Правки сайта на ВП! Сегодня!

Требуется блочная вёрстка макета. Стоимость вёрстки 500 рублей. Пожалуйста, читайте задание ниже, прежде чем задавать вопросы, постарался всё подробно описать. 1. Макет должен быть статичным по длине и оптимизирован под разрешение 1024х768, т.е. при таком разрешение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://goo.gl/GvZuHl
https://yadi.sk/i/ZneC2EF_ddq9q
на главной должена гореть рамка
https://yadi.sk/i/-s017rvaddqBj
при перелистывании перемещаться
меню которое ездит вверх вниз появляется при скрола вверхх
тоесть скроишь вниз вниз а если обратно вверх, то появляется меню прилипшее к верху
высота каждого блока в размер экрана 100% https://yadi.sk/i/kd11eGtmddqMX контент центристе по центру кадра https://yadi.sk/i/kd11eGtmddqMX
по бокам в зависимости от экрана должны быть еще фотки до бесконечности влево и вправо
https://yadi.sk/i/kv1If3gJddqS4
при клике на тёмную фотку она должна вставать в центр поесть это как стрелки на затемненную от центра фотку нажал (к примеру на правую она встала в центр если навести на нее то лупа если кликнуть то увеличение)
в увеличенном виде фото с возможностью полистать соседние фото
Контакты. карта mapbox или цвета с мапбокса
фото луговского не кликабельно(первый экран)
карта тоже 100% высоты экрана
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