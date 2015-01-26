• HTML верстка сайта:
=> HTML5 + CSS3
=> jQuery, jQuery UI
=> Блочная фиксированная / резиновая верстка
=> Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
=> Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
=> Соблюдение стандартов W3C
=> Использование спрайтов
=> Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
=> Реализация pixel perfect
=> Комментарии
• Я вам гарантирую:
=> Качество!
=> Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)
=> Понимание!
=> Адекватность!
=> Понедельник - Суббота 9-00 - 19-00 МСК
=> Если возникнут какие-либо проблемы при интеграции, потребуются доработки или доверстка страниц - постараюсь максимально оперативно помочь
• Контакты
=> e-mail: [email protected]
=> skype: sergenius4
• Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Карта Приватбанк
- Яндекс Деньги
- WebMoney (WMZ)
Буду рад видеть Вас в качестве клиента, а также партнера по бизнесу! :)
С Уважением ко всем Клиентам и Фрилансерам,
Колесник Сергей