Sergenius

Сергей Колесник Sergenius

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная кроссбраузерная валидная верстка HTML5, CSS3, jQuery

• HTML верстка сайта:

=> HTML5 + CSS3

=> jQuery, jQuery UI 

=> Блочная фиксированная / резиновая верстка

=> Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

=> Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

=> Соблюдение стандартов W3C

=> Использование спрайтов

=> Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

=> Реализация pixel perfect

=> Комментарии

• Я вам гарантирую:

=> Качество! 

=> Выполнение строго в срок!(или даже может раньше) 

=> Понимание! 

=> Адекватность! 

=> Понедельник - Суббота 9-00 - 19-00 МСК

=> Если возникнут какие-либо проблемы при интеграции, потребуются доработки или доверстка страниц - постараюсь максимально оперативно помочь

• Контакты

=> e-mail: [email protected]

=> skype: sergenius4

• Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк

- Яндекс Деньги

- WebMoney (WMZ)

Буду рад видеть Вас в качестве клиента, а также партнера по бизнесу! :) 

С Уважением ко всем Клиентам и Фрилансерам, 

Колесник Сергей

Отзывы заказчиков

OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сверстать шапку и подвал
Сергей хороший и пунктуальный специалист. Было приятно работать. Рекомендую.
Было приятно иметь дело. Постановка задачи и оплата на высшем уровне !!! Рекомендую.
Ответный отзыв
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Изменить размер фото в карточке товара
Выполнил работу в течение 1 часа, очень ответственно и небезразлично отнесся к выполнению ТЗ.
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Semenova_Anna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в верстку
Отличный исполнитель с адекватными ценами. Все сделано качественно и в срок и без всяких сказок чтоб повысить итоговую цену, что очень важно в данное время!!! Всем рекомендую!!!
Рад сотрудничеству. Рекомендую )))
Ответный отзыв
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Оформлять статьи в HTML
HTML
Быстро откликнулся и оперативно выполнил работу. Рекомендую!
Рекомендую к сортудничеству
Ответный отзыв
funtik007
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Консультация по шаблону
Долго бился над проблемой, с помощью данного человека вопрос решился моментально. Спасибо огромное.
Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
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