Качественная кроссбраузерная валидная верстка HTML5, CSS3, jQuery

• HTML верстка сайта:

=> HTML5 + CSS3

=> jQuery, jQuery UI

=> Блочная фиксированная / резиновая верстка

=> Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

=> Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)

=> Соблюдение стандартов W3C

=> Использование спрайтов

=> Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

=> Реализация pixel perfect

=> Комментарии

• Я вам гарантирую:

=> Качество!

=> Выполнение строго в срок!(или даже может раньше)

=> Понимание!

=> Адекватность!

=> Понедельник - Суббота 9-00 - 19-00 МСК

=> Если возникнут какие-либо проблемы при интеграции, потребуются доработки или доверстка страниц - постараюсь максимально оперативно помочь

• Контакты

=> e-mail: [email protected]

=> skype: sergenius4

• Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- Карта Приватбанк

- Яндекс Деньги

- WebMoney (WMZ)

Буду рад видеть Вас в качестве клиента, а также партнера по бизнесу! :)

С Уважением ко всем Клиентам и Фрилансерам,

Колесник Сергей