Имеется работающий сайт русскоязычного психолога в Германии: www.larionova-beratung.de. Профессиональный дизайнер к нему рук еще не прикладывал. Хотим исправить эту ошибку, как минимум, для главной страницы. Кажется, это называется "редизайн". Конкретных предложений у нас нет, но хотелось бы понять, хотя бы приблизительно, как это будет выглядеть после приложения руки мастера.