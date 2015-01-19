В небольшую девелоперскую компанию из Киева на постоянной основе требуется php программист. Требования: 1. ответственность (без этого мы не сработаемся) 2. дисциплинированность (работа удаленная, так что вам придется дисциплинировать себя, чтобы работать систематически) 3. работа каждый рабочий день 4. хорошие ...
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Имеется работающий сайт русскоязычного психолога в Германии: www.larionova-beratung.de. Профессиональный дизайнер к нему рук еще не прикладывал. Хотим исправить эту ошибку, как минимум, для главной страницы. Кажется, это называется "редизайн". Конкретных предложений у нас нет, но хотелось бы понять, хотя бы приблизительно, как это будет выглядеть после приложения руки мастера.
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