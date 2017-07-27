Создать копию страницы с функционалом html

Описание в прикрепленном файле

Крайний срок - завтра утром

Задача: Необходимо сверстать копию страницы http://vk.com/apps

Общий функционал

Все ссылки ведущие с страницы должны быть заменены на заглушку

К-во строк с приложениями на странице ограничить до 3 шт. Т.е всего 12 приложений в 3 строках.

Как и в оригинале, по клику на приложение должно появляться всплывающее окно с подробностями выбранного приложения. Функционал окна описан ниже.

Требования к html/сss/js

Нужно очистить страницу от лишнего кода (скриптов и стилей) который не влияет на общее отображение. Страница должна загружаться максимально быстро, при этом общее качество изображений и стили должны быть сохранены в соответствии с оригиналом. Всплывающие окна и поля для авторизации работающие в оригинале должны быть убраны в итоговой копии. Так же в коде необходимо заменить все ссылки на . Комментарии всех блоков кода обязательны! Особенно это касается блоков с приложениями.

Нарпример:

Требования к изображениям

Необходимо систематизировать имена файлов подгружаемых изображений на странице. Четких требований к системе имен файлов нет, но они должны быть понятны и максимально точно описывали свое местоположение на странице.

Пример:

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￼Всплывающее окно приложения

Как и в основном функционале необходимо сделать всплывающее окно для каждого приложения.

 Все ссылки необходимо заменить заглушками

 Систематизировать изображения как показано на рисунке

 Кнопка «закрыть» должна работать как и в оригинале. Т.е. закрывать окно и возвращать к

списку приложений

 Убрать лишний функционал и внести изменения, как показано на рисунке

 Убрать возможность перехода к следующему приложению ВПЕРЕД и НАЗАД