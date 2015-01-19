Сделать верстку для мобильного трафа

Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты страниц тут : http://download.alesko.eu/Webtv.zip Последняя страница (west+) это клон первой, будет меняться только контент, то есть делать отдельно ее не надо. Плейеры делать не надо, просто картинка будет. Сразу пишите цену и сроки.