Сделать верстку для мобильного трафа

$15
HTML-версткаЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Задача:

Сверстать 2 одностраничных лендинга для мобильного трафика из 2 лендингов для десктоп трафика.

Требования:

1. Ширина страницы для охвата максимального кол-ва мобильных девайсов (до 240px)

2. Снизить вес картинок и др. элементов для максимально быстрой загрузки страницы

3. Показатель для мобайла на Google Insights 90

Исходные страницы для "конвертации":

http://power-balance-shop.com.ua/

http://news-journal.com.ua/blog_ksenii/

Буду рад конструктивным комментариям к задаче от тех, кто имел опыт верстки для мобильного трафика.

Стоимость работы 1000 руб.

Оплата WMR

9 лет назад
technorik
Тевкун 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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