Верстка страницы

Все отлично, спасибо Сергей за заказ. Четко поставил задачу, деньги оплатил в принципе в указанные сроки. Не хватило коммуникации с человеком, отвечал на вопросы, но редко онлайн, в целом мне это не сильно помешало работать с Сергеем. Так, что всем советую работать. +++