Верстка лединга

Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе: http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/. Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть Лединг его нужно сверстать
Там есть форма обратной связи
Да и впринцепе все
Отображение нормальное на всех устройствах
Сроки до завтра
Оставляйте бюджет и скайп
Предоплаты нет
- Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно очистить страницу от лишнего мусора. Страница генерировалась с помощью программ и там очень много лишнего мусора. http://limuzin19.ru/limuzin-prokat/arenda-svadebnyx-ukrashenij-na-mashinu-prokat-ukrashenij-na-avtomobil-na-svadbu.html Бюджет 150р.HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Задача: Сверстать 2 одностраничных лендинга для мобильного трафика из 2 лендингов для десктоп трафика. Требования: 1. Ширина страницы для охвата максимального кол-ва мобильных девайсов (до 240px) 2. Снизить вес картинок и др. элементов для максимально быстрой загрузки страницы 3. Показатель ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Требуется сверстать лэндинг по разработанному дизайн-макету. Размер – 4 экрана. Выбранному кандидату будет предоставлен psd. С момента утверждения исполнителя дэдлайн составит 48 часов. Оплата любым удобным способом 50/50. Возможен бонус за качественную работу и в ...Завершен9 лет назад
Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты страниц тут : http://download.alesko.eu/Webtv.zip Последняя страница (west+) это клон первой, будет меняться только контент, то есть делать отдельно ее не надо. Плейеры делать не надо, просто картинка будет. Сразу пишите цену и сроки.HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
По готовому шаблону сверстать страницу в HTML. Внешний вид старницы прикреплен. Готовая работа должна выглядеть как исходный код, который, если вставить в визуальный редактор получим результат, как в приложении. Движок Open Cart Картинки предоставлю. Времени человеку ...Завершен9 лет назад
Приветствую, От Вас требуется ткнуть носом где прописан путь к изображениям в модуле Шаблона. Есть вопросы по двум модулям. Время работы не более 10 минут. Размер гонорара должен быть соизмерим.Завершен9 лет назад
- $30
Здравствуйте дорогие фрилансеры нужно сверстать и натянуть макет на интернет магазинHTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад