Верстка лединга

HTML-версткаЗакрыт24 заявки323 просмотра
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Добрый день, есть Лединг его нужно сверстать

Там есть форма обратной связи

Да и впринцепе все

Отображение нормальное на всех устройствах

Сроки до завтра

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Предоплаты нет

9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
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