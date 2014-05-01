Добрый день! В начале апреля мы перенесли наш сайт www.technoparklta.ru на платформу 1c битрикс Соответственно все ссылки поменялись и мы на настоящий момент здорово "просели" по всем позициям. Посещаемость сайта уменьшилась более чем в два ...
Внутренняя оптимизация 4х страниц+написание статй
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист в области написания статей со знанием "продажа софта(скрипты сайтов)"
Имею сайт на голом html+css, буду менять полностью дизайн, менять все тексты на сайте, картинки, останутся прежними только урлы страниц и ключевые слова.
Написать с ноля (не рерайт)_ продающий текст для главной и + 3страниц (выдаю страницы нового дизайна и вы на них работаете)
Также нужно: создание семантического ядра, создание тайтл+ описание +ключи, проверка кода нового дизайна на валидность и исправление ошибок, внутренняя оптимизация страниц.
Пишите Вашу стоимость работ и Ваше портфолио
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