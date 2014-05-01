Внутренняя оптимизация 4х страниц+написание статй

Требуется специалист в области написания статей со знанием "продажа софта(скрипты сайтов)"

Имею сайт на голом html+css, буду менять полностью дизайн, менять все тексты на сайте, картинки, останутся прежними только урлы страниц и ключевые слова.

Написать с ноля (не рерайт)_ продающий текст для главной и + 3страниц (выдаю страницы нового дизайна и вы на них работаете)

Также нужно: создание семантического ядра, создание тайтл+ описание +ключи, проверка кода нового дизайна на валидность и исправление ошибок, внутренняя оптимизация страниц.

Пишите Вашу стоимость работ и Ваше портфолио