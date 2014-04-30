Продвижения сайта

Для продвижения интернет-магазина: http://www.art-hobby.com.ua/ требуется специалист. Интересует стоимость, продвижение товаров представленных на сайте – всё нашего производства.
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Добрый день!
В начале апреля мы перенесли наш сайт www.technoparklta.ru на платформу 1c битрикс
Соответственно все ссылки поменялись и мы на настоящий момент здорово "просели" по всем позициям. Посещаемость сайта уменьшилась более чем в два раза. На данный момент нам необходимо вывезти в топ наиболее приоритетные позиции.
Пока что условно обозначаю направлении некоторые "ключи":
Блок 1: Лесопильные линии, Linck
Блок 2:
Ручной электроинструмент Virutex. Этот раздел представлен интернет-магазином. К сожалению, у нас пока не все там настроено. Наиболее популярные ключевые запросы:
-фрезер для врезки петель и замков
-подрезатели кромки
-ручной фрезер
-кромочный фрезер
Блок 3. Деревообрабатывающие станки б/у. Здесь наибольший интерес представляют
-четырехсторонние станки weinig
Блок 4. Деревообрабатывающие станки.
-многопильные станки, Paul
- бревнопильные станки, kara master
а также такие отдельные запросы как:
-технические жидкости ACMOS
-дисковая пила по дереву (этот раздел скоро заполню)
-аспирационные системы
Также важно знать за какой период исполнитель сможет вывести большинство запросов в топ10 яндекса с учетом стоимости проекта (указано в месяц)
Во вложении прилагаю график аналитикса
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