Поисковое продвижение

Добрый день! В начале апреля мы перенесли наш сайт www.technoparklta.ru на платформу 1c битрикс Соответственно все ссылки поменялись и мы на настоящий момент здорово "просели" по всем позициям. Посещаемость сайта уменьшилась более чем в два ...