Индексация товаров и внутренняя SEO-оптимизация.

Нужно размещать на Миралинкс 2-3 статьи в неделю в пределах установленного бюджета (самостоятельно искать площадки) и присылать отчет о размещенных статьях в екселе. Бюджет на статьи лежит в системе, Ваша оплата перечисляется Вам отдельно. Статьи уже находятся ...