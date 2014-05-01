Проанализировать сайты

Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок174 просмотра
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Нужен специалист, который проанализирует мои сайты, сайты конкурентов и конкретно аргументирует

какая нужна сумма в месяц на продвижение. Составить смету по пунктам. Что и когда будет делаться, и где сколько и за что нужно платить. Желательно из Украины..

10 лет назад
viki_k
Вика 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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