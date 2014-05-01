Проанализировать сайты

Нужен СЕО аудит сайта по дальнейшей раскрутке и консультация. Жду ваших предложений. Просьба сразу указывать цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, который проанализирует мои сайты, сайты конкурентов и конкретно аргументирует
какая нужна сумма в месяц на продвижение. Составить смету по пунктам. Что и когда будет делаться, и где сколько и за что нужно платить. Желательно из Украины..
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