Мета данные

Поисковые системы (SEO)Завершен17 заявок190 просмотров
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Доброго времени суток

Имеем сайт (Интернет магазин сантехники)

У которого есть 7 основных пунктов каталога товаров и 27 подпунктов.

Для каждого пункта и подпункта нужно написать свои (Заголовок, META Keywords, META Description)

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10 лет назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$102
6 дней
Очень очень советую! Все в срок, без задержек...без проблем... Советую!
Пожалуй, один из лучших заказчиков за почти 7 лет моей работы на данной бирже. Сотрудничество прошло настолько гладко, что о таком можно только мечтать. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
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