Сео-специалист

Добрый вечер. у меня несколько сайтов и готовятся новые. Ищу специалиста, который будет постоянно со мной работать. За каждый сайт периодически кто-то брался…в каждом сделана внутренняя оптимизация и куплены тексты. Нужно решить вопрос с каталогами и купить вечные ссылки. Внешняя оптимизация. Какие еще варианты раскрутки? и Ваша цена по каждому сайту и сроки?

сайты: www.choco-choc.com

www.brandoriginal.com.ua

www.magazibprikolov.com.ua

www.iphonov.com.ua

www.chocolate-holiday.com.ua

www.shishakiev.com.ua

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.