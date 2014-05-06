Сео-специалист

Добрый вечер. у меня несколько сайтов и готовятся новые. Ищу специалиста, который будет постоянно со мной работать. За каждый сайт периодически кто-то брался…в каждом сделана внутренняя оптимизация и куплены тексты. Нужно решить вопрос с ...
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О нас:
Vistar Агентство бизнес-технологий в Интернете (ООО Интертрэйд) является одной из первых компанией полного цикла по созданию, развитию и продвижению бизнеса в Интернете, действующей на рынке с 1998 г. Компания ориентирована на страны СНГ.
Центральный офис расположен в Киеве.
Мы запускаем новый проект “Магазин рекламы”, ориентированный на бюджетный сегмент клиентов.
Привлекаем к сотрудничеству:
- сео- специалисты
- специалисты по работе с контекстной и медийной рекламой
- специалисты по работе с партнерскими программами продвижения
Наши пожелания:
- возможность проведения встреч при необходимости обсудить рабочие вопросы
у нас в офисе (Киев)
Будем рады, если Вы сможете ответить на несколько наших вопросов:
Какие работы Вы можете профессионально выполнять?
При текущей Вашей загрузке сколько времени Вы сможете уделить нашим заказам?
Каких несколько Ваших работ (Ваши дсотижения) смогут дать нам представление о Вашем уровне?
По какому номеру с Вами можно связаться?
В каком городе Вы проживаете?
Какие у Вас пожелания в таком сотрудничестве?
Сколько стоят Ваши услуги?
Спасибо за ознакомление с нашим предложением.
Будем рады начать с Вами сотрудничать
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