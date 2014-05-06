SEO продвижение сайта

Доброго времени суток. В команду ищется помощник сео оптимизатора для внутренней оптимизации сайтов на постоянную работу. В первый месяц работы испытательный срок, оплата сдельная, по проектно, далее утверждаем. Задача на испытательном сроке - внутренняя перелинковка сайтов. Кто обладает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно продвинуть сайт http://vko-cargo.ru/. Все подробности при личной переписке
- Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нам нужен человек для постоянного ведения двух сайтов на гугле. Знание английского обязательно. Наличие портфолио клиентов на гугле обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество. Платим исправно. При этом мы требуем полную прозрачность работы, еженедельные отчеты по закупленным линкам ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! На нашем сайте проводил работу seo-специалист, услугами которого мы остались недовольны и прерываем наше сотрудничество. Оптимизатор по окончании второго этапа работа предоставил отчет по проделанной работе. Однако, сложилось впечатление, что оптимизатор не выполнил полностью свою ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно пронать сайт по соцзакладкам. P.S. Если кто-то в дополнение к прогону по закладкам может зарегистрировать сайт еще и в rss-каталогах, дайте знать в ЛС.Завершен10 лет назад
- $250
Добрый день, уважаемые исполнители! Требуется поднять ТИЦ (прежде всего) проекту fak.ru (образование). 3 недели назад что проведена работа через 1ps. Эффекта нет пока для тиц, но он немного подрастёт скорее всего. Хотелось бы поднять ТИЦ к ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вам необходимо составить семантическое ядро сайта под будущие статьи (тематика: рецепты для мультиварки). Желательно указать у каждого ключа уровень конкуренции (если это возможно). Ссылку даю исполнителюЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется СЕО для сайта http://razvitiesluha.ru Тематика - продажа очного обучения на музыкальных курсах, продажа видео- и аудиокурсов для удалённого обучения. аналитикс и статистика яндекса есть. Жду предложений в скайп, указанный в профиле.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо раскрутить англ сайт (хостинг не в России) Нужен комплекс начиная от корректировок и заканчивая правильными делами))) Сайт http://galaxyvision.com/ от Вас, буду ждать стоимость раскрутки за бугром (США как приоритет) по след ключевым словам (пока, потом будем добавлять) 2d ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для крупной веб-студии требуются исполнители для постоянного сотрудничества. Загрузка: от 15 проектов в месяц О нас: Vistar Агентство бизнес-технологий в Интернете (ООО Интертрэйд) является одной из первых компанией полного цикла по созданию, развитию и продвижению бизнеса в Интернете, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется продвинуть сайт buratino[od][ua] регион продвижения: Одесса, Одесская область. поисковые системы: google.com.ua, yandex.ua по следующим запросам: где заказать свадебный торт заказать торт торт на заказ заказать торт на дом заказать торт фото заказать торт черемушки кондитерская заказать торт сколько стоит заказать торт заказ тортов черемушки торт на годик ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт10 лет назад