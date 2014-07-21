Необходимо провести анализ поисковой оптимизации

Здравствуйте!

На нашем сайте проводил работу seo-специалист, услугами которого мы остались недовольны и прерываем наше сотрудничество. Оптимизатор по окончании второго этапа работа предоставил отчет по проделанной работе. Однако, сложилось впечатление, что оптимизатор не выполнил полностью свою задачу и даже выполненная часть работа будет переделываться уже другим оптимизатором.

Суть моего проекта: получить консультацию от опытного seo-специалиста, который сможет оценить реальный объем проделанной работы и её качество.

Сайт: fintshop.com