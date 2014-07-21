Необходимо провести анализ поисковой оптимизации

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок171 просмотр
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Здравствуйте!

На нашем сайте проводил работу seo-специалист, услугами которого мы остались недовольны и прерываем наше сотрудничество. Оптимизатор по окончании второго этапа работа предоставил отчет по проделанной работе. Однако, сложилось впечатление, что оптимизатор не выполнил полностью свою задачу и даже выполненная часть работа будет переделываться уже другим оптимизатором.

Суть моего проекта: получить консультацию от опытного seo-специалиста, который сможет оценить реальный объем проделанной работы и её качество.

Сайт: fintshop.com

10 лет назад
fintshopcom
Евгений 
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Превосходное выполнение работы. Ольга все подробно объяснила и рассказала. Остались только положительные впечатления от работы с ней.
Добросовестный заказчик. Хорошо поставленные вопросы. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
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