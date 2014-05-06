Аккуратно подростить проекту проекту ТИЦ/PR

Добрый день, уважаемые исполнители!

Требуется поднять ТИЦ (прежде всего) проекту fak.ru (образование).

3 недели назад что проведена работа через 1ps. Эффекта нет пока для тиц, но он немного подрастёт скорее всего.

Хотелось бы поднять ТИЦ к сезону проекта единиц до 500.

Прошу указывать стоимость за каждые 200 едениц ТИЦ и метод каким вы его планируете продвигать.