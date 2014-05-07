Составление семантического ядра

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка122 просмотра
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Вам необходимо составить семантическое ядро сайта под будущие статьи (тематика: рецепты для мультиварки). Желательно указать у каждого ключа уровень конкуренции (если это возможно). Ссылку даю исполнителю

10 лет назад
dentol
Максим 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий вовремя сделал свою работу со знанием дела, спасибо вам!
Хороший заказчик, своевременная оплата.
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