Помощь в наполнении и оптимизации сайта.

Здравствуйте. Ищу человека для выполнения работы по публикации статей на сайт и помощи в продвижении этих статей и сайта в целом. Сайт написан на вордпрессе. Мне нужен человек. который будет публиковать полученные статьи, добавлять фото и видео, так же писать описания и делать перелинковку статей. Нужно писать письменный отчет за каждый отработанный день. Жду ваших предложений. Пишите стоимость.