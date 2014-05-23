Помощь в наполнении и оптимизации сайта.

Необходимо провести анализ, аудит сайта на предмет СЕО. Исходя из полученных результатов разработать общее направление продвижения проекта. Составить план реализации предложенной концепции. Необходим профессионал своего дела, имеющий опыт вывода в топы серьезных проектов за счет сео-продвижения. Сайт по типу ...
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Здравствуйте. Ищу человека для выполнения работы по публикации статей на сайт и помощи в продвижении этих статей и сайта в целом. Сайт написан на вордпрессе. Мне нужен человек. который будет публиковать полученные статьи, добавлять фото и видео, так же писать описания и делать перелинковку статей. Нужно писать письменный отчет за каждый отработанный день. Жду ваших предложений. Пишите стоимость.
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