Помощь в наполнении и оптимизации сайта.

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок183 просмотра
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Здравствуйте. Ищу человека для выполнения работы по публикации статей на сайт и помощи в продвижении этих статей и сайта в целом. Сайт написан на вордпрессе. Мне нужен человек. который будет публиковать полученные статьи, добавлять фото и видео, так же писать описания и делать перелинковку статей. Нужно писать письменный отчет за каждый отработанный день. Жду ваших предложений. Пишите стоимость.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bronerny
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$200
4 дня
Очень хороший исполнитель. Все выполнено четко по ТЗ. Рекомендую.
Очень приятно было работать с Вами.
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