Продвинуть сайт по поисковым запросам

Нужно продвинуть сайт http://scrooge.by, это интернет-каталог ювелирных изделий Беларуси, в поисковых системах для региона Беларусь. От вас стоимость, сроки и условия. Две просьбы: без четкого понимания специфики сайта и плана его продвижения не обращаться, дабы не тратить мое и ваше время; та же просьба и кандидатам с изначально завышенной стоимостью.

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