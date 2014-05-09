Продвинуть сайт по поисковым запросам

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок229 просмотров
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Нужно продвинуть сайт http://scrooge.by, это интернет-каталог ювелирных изделий Беларуси, в поисковых системах для региона Беларусь. От вас стоимость, сроки и условия. Две просьбы: без четкого понимания специфики сайта и плана его продвижения не обращаться, дабы не тратить мое и ваше время; та же просьба и кандидатам с изначально завышенной стоимостью.

Оплата wm.

10 лет назад
Nutscrazy
Дарья 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
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