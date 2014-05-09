Продвинуть сайт по поисковым запросам

Необходимо провести анализ, аудит сайта на предмет СЕО. Исходя из полученных результатов разработать общее направление продвижения проекта. Составить план реализации предложенной концепции. Необходим профессионал своего дела, имеющий опыт вывода в топы серьезных проектов за счет сео-продвижения. Сайт по типу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвинуть сайт http://scrooge.by, это интернет-каталог ювелирных изделий Беларуси, в поисковых системах для региона Беларусь. От вас стоимость, сроки и условия. Две просьбы: без четкого понимания специфики сайта и плана его продвижения не обращаться, дабы не тратить мое и ваше время; та же просьба и кандидатам с изначально завышенной стоимостью.
Оплата wm.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте. Ищу человека для выполнения работы по публикации статей на сайт и помощи в продвижении этих статей и сайта в целом. Сайт написан на вордпрессе. Мне нужен человек. который будет публиковать полученные статьи, добавлять фото ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
вывожу сайт из под фильтра гугла нужно составить список плохих страниц со ссылками для disavow вот примеры http://mesafitcity.com/component/blog_calendar/?year=2012&month=05&day=14&modid=26 http://www.masternet.sibinfo.org/last-articles/potolochnye_poliuretanovye_balki_2.htm http://web.veget.net/article/287 хотел бы платит за ++ результат, ну или скажем 50% по факту работы и 50% когда гугол скажет: "ок ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходима помощь в размещении сайта videogorod.ru в каталоге DMOZ. В обычном режиме не добавляют. Если есть иная возможность добавить, то welcome!Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить ЧПУ (seo_pro) на OpenCarte Версия 1.5.5.1.1 Только настроить, прописывать не нужно.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется раскрутка купонного сайта (Украина). Желателен опыт работы с подобными сайтамиПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Продвижение интернет-магазина http://www.shop-bag7.com/ в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для купонного сайта skidkabum.ru ищем хороший трафик. Готовы рассматривать работу по CEO, SMM, организации рекламных кампаний в Яндексе и Гугле. Оплата - пакетная, из расчета 3-5 рублей за переход.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Сразу скажу , предпочтения человек с Украины, по сколько сайт для украинского рынка. Есть сайт http://inrealty.com.ua/ua/ , нужно поднять в топ сам сайт и объекты в отдельности. Возможны любые методы (соц. сети, adwords...) все возможные ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад