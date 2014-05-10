Нужны статьи на английском (копирайтинг)

Необходимо 1. семантическое ядро 2. оптимизация 3. продвижение в топ по яндексу 4. регистрация в DMOZ, Яндекс.Каталоге
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Нужно заполнить категории англоязычного ИМ по продаже чехлов на телефоны.
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