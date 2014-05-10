Продвинуть сайт по двум запросам

Вот сайт: metaltiling.ru

Задача не простая,но и не очень сложная - продвинуть сайт в ТОП 3 Яндекс(московский регион) по двум запросам "металлочерепица цена" и "металлочерепица купить",

учитывая что по первому запросу мы сейчас на 38 месте.

ПРИ ЭТОМ : надо зарегистрироваться в 4-5 соцсетях ,что бы они потом отображались в поисковой выдаче. А так же что бы отражались быстрые ссылки ,адрес,телефон организации.Одним словом максимально расширенное объявление при выдаче.