Требуется составить СЯ для 2х магазинов

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок157 просмотров
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Требуется составить семантическое ядро для 2х работающих интернет-магазинов.

В СЯ должны быть 2 части:

1. Ключи на категории и главную.

2. Статейное СЯ (минимум 60 названий для статей с ключами).

Предоставляется доступ в метрику.

Обязательны примеры подобных работ.

Пишите ориентировочную стоимость.

10 лет назад
insget
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов(-1)
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