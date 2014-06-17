Требуется исполнительница для закупки ссылок

Необходимо создать СЯ, подобрать транзакционные запросы, а так же любые другие конвертируемые. Так же рассмотрю ценовые предложения по разработке посадочных страниц под ключ (копирайтинг+размещение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется женщина на постоянной основе для закупа ссылок, а также для мелкой постоянной работы как подъем объявлений и т.д.
Обучение проводим!
работа не сложная, но ответственная и постоянная!
время для работы от 3х часов в сутки ( время может быть как дневное так и вечернее) !
стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени
выплаты каждый четверг-пятницу
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом
По возникающим вопросам – Обращайтесь в скайп (в запросе указывайте тему проекта)
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