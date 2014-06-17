Требуется исполнительница для закупки ссылок

Требуется женщина на постоянной основе для закупа ссылок, а также для мелкой постоянной работы как подъем объявлений и т.д.

Обучение проводим!

работа не сложная, но ответственная и постоянная!

время для работы от 3х часов в сутки ( время может быть как дневное так и вечернее) !

стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени

выплаты каждый четверг-пятницу

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом

По возникающим вопросам – Обращайтесь в скайп (в запросе указывайте тему проекта)