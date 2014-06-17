Требуется исполнительница для закупки ссылок

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки356 просмотров
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Требуется женщина на постоянной основе для закупа ссылок, а также для мелкой постоянной работы как подъем объявлений и т.д.    

Обучение проводим!           

работа не сложная, но ответственная и постоянная!           

время для работы от 3х часов в сутки ( время может быть как дневное так и вечернее) !           

стоимость 50руб/час = 5 дней в неделю. контроль вашего время будет учитываться через программу учета времени           

выплаты каждый четверг-пятницу           

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скайпа, общение голосом           

По возникающим вопросам – Обращайтесь в скайп (в запросе указывайте тему проекта)

9 лет назад
asd7891
Виктор 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
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