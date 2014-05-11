Требуется постоянный специалист на 2 проекта

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок315 просмотров
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Требуется специалист по продвижению сайта.

Задача:

1.Имеется сайт старше 3 лет (тематика детские товары ИМ) , который будет переделываться на новый С НУЛЯ, необходимо грамотно сделать перевод ссылок.

2.При создании нового сайта, подготовить заранее все необходимые рекомендации ,т.е. делать сайт под руководством оптимизатора (внутр.перелинковка,статьи,ключи,верстка, и т.д.)

3.Непосредственное продвижение,обговаривание плана продвижения, метода , сроков и соответственно стоимости

Цель 1:

ТОП 10 - Яша, Гугл

Цель 2:

Продвижение в СМО, СММ

Результат:

Ожидаемый результат 2-3 мес

Доп.инфо: сайт планирую ставить на diafan cms

При успешном выполнении результата, переходим к 2-у проекту (строительные материалы на дом)

Рассматриваю предложения до конца мая

Приоритет в выборе - опыт фрилансера, стоимость

10 лет назад
nas10
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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