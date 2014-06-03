Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен27 заявок257 просмотров
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Есть сайт свадебной тематики со списком нужных фраз. Большинство фраз в топе. Необходимо провести оптимизацию сайта и дать рекомендации по удержанию позиций.

Регион: Ульяновск. Линк отправляю в ЛС.

10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
gulnaz
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Понравилось работать с Гульназ. Сделала работу оперативно и всегда на связи. Цены вас приятно удивят :)
Рада сотрудничеству. Оплата во время! Рекомендую!