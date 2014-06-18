Семантическое ядро по теме Адвокат и Юр услуги

$10
Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок269 просмотров
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Составить семантическое ядро по теме Адвокат и Юр услуги по Санкт-Петребурга

Ключевики для продвижения (каталоги и закупка прямых ссылок) и написания статей/ от 100-2000 запросов в месяц по вордстату/

ur-spb.ru

Количество ключевиков около 400-500 шт

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10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Dezmagic-studio
Денис 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$25
1 день
Денис, сделал все оперативно и грамотно, даже больше чем в заявке было.
Все прошло успешно!