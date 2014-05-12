Продвижение сайта онлайн курса английского

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок212 просмотров
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Сайт realstudy.ru. Главная цель увеличить количество релевантных посетителей. Регион: вся Россия.

Предлагаю начать с анализа сайта, составления семантического ядра и написаия плана продвижения. Естественно не бесплатно.

Если эта работа будет сделана хорошо, будем продвигать сайт.

Более подробная информация во вложении.

Предлагайте свои условия и цены.

10 лет назад
avargo
Сергей 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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