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Цели личного кабинета: сделать возможность оплаты за различные курсы; обеспечить процесс захода на курс, отображение статистики; обеспечить запись заплативших на нужные курсы Moodle; удалять людей с курсов, если не было оплаты; создать календарь в котором ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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