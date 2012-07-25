avargo

Сергей avargo

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание анимированной заставки к видео

    $100

    Имеется логотип сайта http://realstudy.ru/ (есть векторные исходники). Необходимо сделать анимированную заставку длинной 3-5 секунд. Эта заставка будет появляться в начале каждого нашего видео. У нас таких видео много и заставка была бы очень кстати. Есть пара ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта онлайн курса английского

    Сайт realstudy.ru. Главная цель увеличить количество релевантных посетителей. Регион: вся Россия. Предлагаю начать с анализа сайта, составления семантического ядра и написаия плана продвижения. Естественно не бесплатно. Если эта работа будет сделана хорошо, будем продвигать сайт. Более подробная информация ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Личный кабинет на Moodle с возможностью оплаты

    $1500

    Цели личного кабинета: сделать возможность оплаты за различные курсы; обеспечить процесс захода на курс, отображение статистики; обеспечить запись заплативших на нужные курсы Moodle; удалять людей с курсов, если не было оплаты; создать календарь в котором ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система управления онлайн занятиями

    Планируемая система в первую очередь предназначена для управления доступом в онлайн конференции (занятия) OpenMeetings для сайта онлайн обучения иностранным языкам. Сайт создается на Joomla 2.5 (уже запущен). Существует возможность заносить платежи пользователей в систему и уже ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
nailjan
Наиль 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создание анимированной заставки к видео
Приятно работать с Сергеем - оперативная связь и решение вопросов.
Наиль, выполнил работу на высоком уровне и в срок. Более того, он сам придумал и создал несколько альтернативных вариантов заставки по моей просьбе. В итоге мы получили отличный ролик. Спасибо за работу!
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