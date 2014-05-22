Создание анимированной заставки к видео

Имеется логотип сайта http://realstudy.ru/ (есть векторные исходники). Необходимо сделать анимированную заставку длинной 3-5 секунд. Эта заставка будет появляться в начале каждого нашего видео. У нас таких видео много и заставка была бы очень кстати.

Есть пара идей: 1. Появляется книжка, которая раскрывается в виде нашего логотипа; 2. Элементы логотипа появляются в определённом порядке (возможно прилетают вращаясь и собираясь в книжку). Возможны и другие варианты. Главное, чтобы заставка смотрелась глянцево.

Окончательный вариант предлагаю обсудить уже совместно исходя из возможностей инструментария в котором будет делаться заставка.