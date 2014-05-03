Создание анимационной презентации

Есть видео - https://disk.yandex.ru/public/?hash=Zr1wVus41uv9GJKUcJgt01v8IC706tiqHZ67TWEFPuk%3D Его нужно перевести на флеш, а примерно на 11 минуте добавить карту России с интерактивом: при клике на кружочки городов должны всплывать подсказки с информацией. Обязателен опыт работы и отзывы по данному направлению, ...