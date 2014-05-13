Нужно сделать анимационный ролик за 3 дня

Анимационный ролик и адаптация под размеры

Хронометраж 30 сек.

На фасадном видео-ролике должна присутствовать праздничная символика праздника (салют, лента или герб победы), но текст и шрифт должен быть максимально крупный, в 1 кадре не более 3-х слов.

Формат для медиа-фасада, файл "Ролик для медиа": 1280х720

Форматы для всех внутренних экранов, файл "Ролик для вн.медиа": 288х720, 1080х1920, 1920х1080, 1080х3840

есть логотип и другие элементы в кривых