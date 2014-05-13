Нужно сделать анимационный ролик за 3 дня

$1000
АнимацияЗавершен12 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Анимационный ролик и адаптация под размеры

Хронометраж 30 сек.

На фасадном видео-ролике должна присутствовать праздничная символика праздника (салют, лента или герб победы), но текст и шрифт должен быть максимально крупный, в 1 кадре не более 3-х слов.

Формат для медиа-фасада, файл "Ролик для медиа": 1280х720

Форматы для всех внутренних экранов, файл "Ролик для вн.медиа": 288х720, 1080х1920, 1920х1080, 1080х3840

есть логотип и другие элементы в кривых

10 лет назад
RishatPR
Ришат 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$500
2 дня
Очень качественный исполнитель. Красивые ролики со вкусом и вовремя. Очень рекомендую!
Хороший заказчик, четкие указания, своевременная оплата) Буду рад еще раз поработать :)
  • Похожие заказы

  • Ролик

    Нужен ролик на 10-15 секунд, в котором будет текст на фоне, основная информация которая будет сменяться поочередно тоже текст и логотип, все это в avi Назовите цену и в чем планируете делать.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Gif анимация для сайта

    Добрый день! Необходимо сделать гиф-анимацию для шапки сайта. Ссылку на сайт пришлю в личку. Одно имя после его появления, должно сменяться другим. Шаблон сайта psd предоставим. Нужно будет сделать, к примеру вот в таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=hoo8G8GMkuM Т.е. сначала одно имя ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация смены сезонов леса

    Есть поверхность леса из прозрачного пластика, выполненная на 3D принтере (фото имеется). Она располагается на горизонтальном мониторе (средняя толщина ~ 1см), на котором в виде анимированного gif должно быть 4 сезона. Тонкость в том, ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Трейлер для канала Ютуб

    Требуется сделать скромный трейлер для канала на Ютубе, тематика нло и непознанное. Нет необходимости делать что-то мега крутое. Просто отобразить тематику канала и заинтересовать подписчика. Рассмотрю ваши предложения по цене и срокам.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходима анимация шапки сайта

    Добрый день! Вот есть сайт http://olgaafanasieva.ru/ Необходимо, чтобы анимация была в имени. Что бы одно имя перетекало в другое. Солидно, стильно и выдержано. Подробнее при переписке обсудим. Шаблон сайта предоставим.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Презентация на Flex

    Ищу специалиста по Flex, имеющего опыт работ с графиками. Нужно сделать с 0 презентацию : https://dl.dropboxusercontent.com/u/4518997/POSTAL90mai2022verb.swf (исходники утеряны и нужно добавить новые элементы в будущем). Сразу пишите сроки и цену

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация системы охлаждения по чертежу

    Во вложении принцип действия установки. Требуется GIF-анимация. Нужно сделать следующие анимации: 1) анимировать поршни, 2) сделать, чтобы жидкость волнами ходила, 3) чтобы в малой камере появлялись капельки жидкости.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать динамичный баннер

    Задача, создать динамичный банер Вашему малышу меньше годика, мы дарим Вам 100,000, для Рекламной акции страхового агеннства, родителю ребёнка до годика, страхование жизни на 100,000 на год бесплатно.

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простейшее слайдшоу на flash b и баннер

    В качестве задания в 11 классе задано сделать простой сайт и на нём ПРОСТЕЙШИЕ (самое лёгкое, чтобы школьник мог объяснить) - рекламный баннер Adobe Flash - слайдшоу Adobe Flash - анимационная форма - перетекающий текст Нужны баннер с исходниками

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад