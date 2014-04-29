Редактирование визиток

Добрый день! Вот есть сайт http://olgaafanasieva.ru/ Необходимо, чтобы анимация была в имени. Что бы одно имя перетекало в другое. Солидно, стильно и выдержано. Подробнее при переписке обсудим. Шаблон сайта предоставим.