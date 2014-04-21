Простейшее слайдшоу на flash b и баннер

Имеется уже готовый анимированный банер на Flash, но без исходников. Нужно раскомпилировать (основная сложность) и внести небольшие изменения (заменить пару чисел в тексте). Называйте Вашу цену за эту работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В качестве задания в 11 классе задано сделать простой сайт и на нём ПРОСТЕЙШИЕ (самое лёгкое, чтобы школьник мог объяснить)
- рекламный баннер Adobe Flash
- слайдшоу Adobe Flash
- анимационная форма - перетекающий текст
Нужны баннер с исходниками
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