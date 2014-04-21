Простейшее слайдшоу на flash b и баннер

АнимацияЗакрыт3 заявки158 просмотров
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В качестве задания в 11 классе задано сделать простой сайт и на нём ПРОСТЕЙШИЕ (самое лёгкое, чтобы школьник мог объяснить)

- рекламный баннер Adobe Flash

- слайдшоу Adobe Flash

- анимационная форма - перетекающий текст

Нужны баннер с исходниками

10 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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