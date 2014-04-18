Flash Анимация

Доброго дня! Нужно сделать видо квест ( пример http://www.youtube.com/watch?v=TiY-7fh7A3E) Мы предоставим видео ролики и графику. Нужно сделать сам квест. Будет 20 остановок по 3 вопроса на каждой. Исходя из выбранного ответа будут сови ходы. Нужен бюджет на ...