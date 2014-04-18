Сделать флеш/гиф баннер

Нужно делать 15-секундные видеоролики на разные темы. Примеры в приложении. Сроки — 1-2 дня на ролик. Контент (логотипы, фотографии, частично тексты) в 90% случаев мы предоставляем. Соответственно, иногда бывает, что нужно самостоятельно найти какие-нибудь ...
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Приветствую! Мне нужен человек, готовый изготавливать flash и gif баннеры. Интересует стоимость работы. Примеры баннеров во вложении. Просьба указать конкретную стоимость по каждому баннеру.
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