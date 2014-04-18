Дизайн 15-секундного видеоролика

Нужно делать 15-секундные видеоролики на разные темы. Примеры в приложении. Сроки — 1-2 дня на ролик. Контент (логотипы, фотографии, частично тексты) в 90% случаев мы предоставляем. Соответственно, иногда бывает, что нужно самостоятельно найти какие-нибудь картинки или фотки для ролика. Чаще нужно придумать какие-то заголовки.

Задача дизайнера — это придумать, как будет анимирован ролик, сделать его а потом внести несколько правок клиента (если они будут).