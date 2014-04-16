Анимация движения реки

АнимацияЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Есть картинка 263x800 с фиксированными границами реки, для которой нужна анимация потока воды по временам года (весна, лето, осень, зима). Количество кадров не слишком большое (5-10). Главное-эффект плавности в рамках сезона (плавного переключения между сезонами не требуется). Примерные варианты цвета/текстуры воды подобраны и обсуждаемы.

Данная анимация будет располагаться на горизонтальном мониторе в составе макета. Угол осмотра на него - стоя.

10 лет назад
ST1_77
Тимур 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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