Анимация движения реки

Есть картинка 263x800 с фиксированными границами реки, для которой нужна анимация потока воды по временам года (весна, лето, осень, зима). Количество кадров не слишком большое (5-10). Главное-эффект плавности в рамках сезона (плавного переключения между сезонами не требуется). Примерные варианты цвета/текстуры воды подобраны и обсуждаемы.

Данная анимация будет располагаться на горизонтальном мониторе в составе макета. Угол осмотра на него - стоя.